Sven van Beek dacht na wéér een zware blessure even aan stoppen: ‘Zeker wedstrijddagen zijn lastig’

Gerrit Nauber, rots in de branding: doet GA Eagles er goed aan hem langer vast te leggen?

Als er iemand is die vanaf het eerste moment in de smaak valt bij de supporters van Go Ahead Eagles, dan is het Gerrit Nauber. De verdediger maakt indruk in de Adelaarshorst, waar zijn contract na dit seizoen afloopt. Doet de club er goed aan de Duitser langer in Deventer te houden?