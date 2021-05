Swart moet kampioenswedstrijd Ajax thuis kijken: ‘Dacht dat ik er als Mister Ajax wel bij hoorde’

,,Mister Liverpool, Mister Manchester United: ze zitten allemaal heerlijk op de tribune. Alleen Mister Ajax niet", zo uit Swart zijn teleurstelling bij de NOS. Hoewel er geen fans welkom zijn bij Ajax - FC Emmen (14.30 uur) hoopte hij toch naast technisch directeur Marc Overmars plaats te mogen nemen. ,,Ik heb hem gisteren nog een berichtje gestuurd dat ik graag naast hem wil zitten en dat had ik had gedacht dat ik er als Mister Ajax wel bij hoorde. Overmars probeer ook wel te helpen hoor", vertelt Swart.

Toch lijkt het erop dat de 82-jarige Swart, die zelf acht keer kampioen werd met Ajax, de wedstrijd vanaf de bank moet bekijken. ,,Ik heb er de pee in. Ik heb alle jaren meegelopen vanaf mijn tiende. Iedereen zegt ook: je hoort er te zitten. Supporters bellen me om te vragen of ik er zit. Nee, het is jammer", aldus Mister Ajax, die vorige week met volle teugen heeft genoten van de wedstrijd tegen AZ mét publiek: ,,Het was fantastisch. Het geeft een bepaalde sfeer. Vroeger ook al: riepen ze ‘Sjakie, Sjakie'. Voor die mensen moet je het doen. Die willen wat zien.”