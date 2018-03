Swingend FC Utrecht kleineert concurrent Vitesse

Door Ard Schouten



FC Utrecht was eigenlijk vanaf het eerste fluitsignaal heer en meester in de eigen Galgenwaard. Met Zakaria Labyad terug in de basis na kortstondig blessureleed leverde de thuisploeg een serie heerlijke aanvallen af, inclusief oogstrelende combinaties. Tot een goal leidde het echter niet, zodat even de vergelijking op leek te gaan met het eerste bedrijf tegen PSV. Ook Vitesse kwam bijna op voorsprong, maar de fraaie krul van Mason Mount uit een vrije trap kreeg de paal als eindstation.



Utrecht nam meteen het initiatief weer over, met Willem Janssen die het bal opende qua doelpunten. De captain van de Utrechters, weer prima op dreef, schoot raak nadat Yassin Ayoub vasthoudend was in een duel met de Vitesse-defensie. Zakaria Labyad bracht de marge op twee met zijn elfde treffer van het seizoen. Daarmee leek het rechtstreeks duel om plek vier een eentonig verloop te worden. Vitesse-trainer Henk Fraser had zijn ploeg aangepast aan Utrecht, maar echt lekker lopen wilde het aan Arnhemse kant niet.