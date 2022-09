Swingend Feyenoord droogt Sturm Graz af en tankt vertrouwen voor topper tegen PSV

Door Mikos Gouka



Terwijl Feyenoord zich uitleefde tegen Sturm Graz zaten de spelers van PSV thuis, misschien wel voor de televisie. De Eindhovenaren starten zondag in het eigen Philips Stadion zonder de inspanningen van een ongetwijfeld zware Europese partij tegen Arsenal in de benen. Dat is nooit een nadeel, zei Arne Slot woensdag nog. Maar dat een wedstrijd drie dagen voor een kraker in de eredivisie misschien ook meer dan welkom kan zijn, bleek in de Rotterdamse Kuip. Een swingend Feyenoord verpulverde het arme Sturm Graz, dat er met 6-0 nog genadig van afkwam in. De overtuiging die de Rotterdammers negentig minuten tentoonspreidden zal ook in Eindhoven niet onopgemerkt zijn gebleven.

Want beter worden ze in de Kuip en in rap tempo, daar hoeft niemand aan te twijfelen. Natuurlijk, Sturm Graz is een betrekkelijk anonieme ploeg in Europa, maar de Oostenrijkers worden toch ook niet jaarlijks in alle duels helemaal van de mat getikt in de Europa League. Het Tiki-taka in de Kuip werd in een razend tempo uitgevoerd, precies zoals Arne Slot het zo graag heeft. Korte passes, volop bewegende spelers, overlaps, underlaps en langdurig balbezit, op die manier werden Barcelona en de Spaanse nationale ploeg een begrip in de wereld.

Natuurlijk, Feyenoord langs diezelfde meetlat leggen is complete onzin en niemand is vergeten hoe Lazio een week geleden nog zonder genade de vloer aan veegde met de Rotterdammers, maar wat de Kuip kreeg voorgeschoteld was om van te smullen.

Bij de eerste treffer verraste Feyenoord bij een vrije trap met een variant die de volledige defensie van Sturm Graz liet figureren inclusief keeper Jörg Siebenhandl die de korte hoek niet afdekte toen Alireza Jahanbakhsh uithaalde: 1-0.

Maar het werd allemaal nog veel erger voor de ploeg van trainer Christian Ilzer. Linkerspits Oussama Idrissi trok de trukendoos wagenwijd open bij de 2-0 en 3-0, in beide gevallen met een fraai hakballetje. Centrumverdediger David Hancko en spits Danilo Pereira waren de doelpuntenmakers. Bij beide goals reet Javairô Dilrosun, een openbaring als diepste middenvelder, de verdediging open met een splijtende pas. Dat Jahanbakhsh er, wel met enig fortuin, nog voor rust 4-0 van maakte, zorgde ervoor dat Slot eens rustig kon gaan kiezen wie er alvast rust konden krijgen voor de belangrijke kraker van zondag in Eindhoven.

De eerste die mocht rusten was de Peruaanse linksback Marcos Lopez, zijn vervanger was Quilindschy Hartman. Vervolgens verdwenen in rap tempo Jahanbakhsh, Danilo, Quinten Timber en Orkun Kökçü naar de zijkant. De Kuip klapte voor al die spelers de handen stuk, vooral voor de opgeleefde Iraniër die tot zijn teleurstelling een hattrick zag worden geannuleerd door een ingreep van de VAR. Dat Slot op de bank ook kwaliteit heeft, bewezen de invallers Mats Wieffer, Ezequiel Bullaude, Patrik Walemark en Santiago Giménez stuk voor stuk. Walemark was zelfs de aangever van de 5-0 en de wederom trefzekere Mexicaan de afmaker, terwijl Idrissi zijn beste optreden in Rotterdamse dienst tot nu toe bekroonde met de 6-0.

,,Vanaf het moment dat we 1-0 maakten, voelde je hoeveel energie wij hadden. We maakten veel goals met heel goed voetbal’’, zei Idrissi na afloop. ,,Het is echt supermooi dat als je ergens op traint dat het er ook in wedstrijden uitkomt. We zijn nog in opbouw, maar in deze fase pakken we al veel punten en spelen we goed. Dat zegt veel over ons. De eerstvolgende grote uitdaging is nu voor ons PSV-uit. Vandaag hebben we het goed gedaan, zondag is weer een ander verhaal.”

Feyenoord vervolgt de groepsfase over drie weken met een uitwedstrijd tegen FC Midtjylland, dat vanavond voor een stunt zorgde door Lazio met 5-1 te vernederen. ,,Ik zag die uitslag op mijn telefoon’’, zegt Idrissi. ,,Daar in Rome hebben wij niet het Feyenoord laten zien wat we kunnen laten zien. Dat was een offday. Nu gaan we verder.”

