Swingend Oranje doet uitstekende zaken dankzij hattrick Memphis Depay tegen Turkije

Bovenaan in groep GIn een bij vlagen weergaloze wedstrijd rekende Oranje vanavond genadeloos af met concurrent Turkije: 6-1. In amper één week heeft bondscoach Louis van Gaal het Nederlands elftal in compleet andere sferen gebracht.

Door Sjoerd Mossou



De minuten tikten zo zorgeloos verder, het stadion kirde zo vrolijk van plezier, dat je bijna zou vergeten dat Oranje hier geen zomers tussendoortje afwerkte, maar een cruciale kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. Opgewekt galmde de naam van Louis van Gaal nog maar eens van de tribunes, luid en duidelijk.



,,Ik heb er nu méér vertrouwen in dan bij de twee voorgaande wedstrijden’’, had de bondscoach vooraf nog met een glimlach gezegd. Maar de voortreffelijke 6-1 zege zal ook Van Gaals verwachtingen hebben overtroffen. Vol vertrouwen kan Oranje op weg naar de laatste WK-kwalificatieduels, als koploper in de poule. Ook Noorwegen staat op 13 punten na zes duels, maar Oranje heeft een aanzienlijk beter doelsaldo. Turkije is de koppositie kwijt na een slechte week en staat op 11 punten.

Het was zo’n avond waarop je soms het gevoel kreeg dat Oranje op een roze wolk zweefde. Een wedstrijd die bij vlagen deed denken aan 13 juni 2014 in Salvador, toen Spanje met 5-1 werd verslagen op het WK in Brazilië. Een wedstrijd van een heel ander kaliber natuurlijk, maar toch ook met gelijkenissen.

Ook toen galmden de ‘oehs’ en ‘ahs’ door het stadion. Ook toen stond Louis van Gaal steeds brullend en lachend aan de zijlijn, de vuisten gebald. En ook toen vielen er doelpunten die je spontaan aan het lachen maakten, zo mooi, zo zeldzaam als ze waren in hun uitvoering.

Droomstart

Dinsdagavond in Amsterdam begon dat al na amper 55 seconden. Oranje zette een aanval op zo vloeiend, dat het op een combinatie leek van biljarten (genre kunststoten) en zaalvoetbal.

Na een vurige aanval aaide Steven Berghuis de bal eerst perfect in de loop van Davy Klaassen. Die tikte de bal door achter het standbeen, koos meteen diepte, en kreeg de bal direct feilloos terug van Memphis. Loepzuiver tikte Klaassen de bal in de lange hoek: 1-0.

Een betere start was ondenkbaar voor Oranje. Juist tegen Turkije, het land waar voetballers vaak compleet van slag raken na een achterstand, en stante pede vergeten wat ze vooraf hadden afgesproken. Het Nederlands elftal waande zich bij vlagen op een oefenveldje op zondagochtend.

In enorme ruimtes tikte Oranje de bal rond, steeds wisselend van posities, met volop dynamiek in het spel. Spil was steeds opnieuw Klaassen, de Ajax-middenvelder die ook bij de 2-0 na zestien minuten weer een cruciale rol had. Deze keer tikte Klaassen de bal met een halve omhaal de ruimte in, perfect in de loop van Memphis. De spits controleerde, handelde razendsnel en scoorde feilloos.

Een zindering golfde door de Arena zoals je dat zelden meemaakt bij interlands van Oranje. Steeds stiller werden de duizenden Turkse fans aan de noordzijde, steeds wanhopiger doolde de tegenstander over het veld. Na 38 minuten was het al 3-0, dankzij een stiftje van Memphis uit een penalty. En vlak voor rust werd Leicester City-verdediger Caglar Söyüncü, eerder nog de aanstichter van de strafschop, met een tweede gele kaart naar de kant gestuurd.

Het leidde tot een tweede helft die wat minder spectaculair was, en enigszins voorspelbaar, maar er was niemand in het stadion die daar om maalde. Integendeel. Na 54 minuten was het al 4-0, opnieuw door Memphis, die van dichtbij scoorde na een slim gekopte bal van Berghuis.

In de laatste fase koos Van Gaal vooral voor invallers: Teun Koopmeiners, Donyell Malen en Guus Til mochten stuk voor stuk mee dansen op het feestje. De laatste twee scoorden ook nog. Til deed dat na een slimme loopactie en een schot uit de draai. Malen scoorde in de slotminuut nog na een handige actie: 6-0. Wéér barstte het feest los op de tribunes, wéér schaterde Van Gaal het uit.

In blessuretijd maakte Cengiz Ünder na geklungel in de defensie weliswaar nog de 6-1 namens Turkije, maar in één week heeft Van Gaal het Nederlands elftal meteen volledig tot leven gewekt, exact 72 dagen na de afgang van Oranje in Boedapest tegen Tsjechië. De bondscoach die zich bij het begin van zijn derde ambtstermijn niet alleen bewees als charmeur, betweter of cabaretier, maar boven alles als een onbetwiste vakman.

