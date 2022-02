Sydney van Hooijdonk krijgt bij SC Heerenveen basisplaats tegen NEC

Van Wonderen trots op cupfighter GA Eagles, maar werpt blik ook op AZ: ‘Wel wat spelers met lichte klachten’

Go Ahead Eagles heeft zich tussen de voetbalelite geschaard in de KNVB-beker. De winst op NEC en de plek in de halve eindstrijd moet voor de Deventer ploeg een boost geven in de eredivisie, waarin de ploeg van trainer Kees van Wonderen een zware periode doormaakt.

14:16