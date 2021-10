Tadic geniet bij Ajax: ‘Deze club is nooit tevreden, daarom ben ik er zo gek op’

Tadic zag dat Ajax het in de openingsfase lastig had, maar Remko Pasveer bracht in de eerste vijf minuten redding op de schoten van PSV-spitsen Carlos Vinicius en Eran Zahavi. ,,Het begin was lastig. Wij waren niet scherp. Dinsdag tegen Borussia dortmund waren we ook al de eerste tien minuten verrast, maar gelukkig gaven we opnieuw geen goal weg. Nadat we scoorden ging het een stuk makkelijker. Het was een hele mooie aanval en goede goal van Steven", zei Tadic, die daarna ook Sébastien Haller nog bediende met een fraaie voorzet.



In de 92ste minuut bepaalde Tadic met een mooie goal de eindstand nog op 5-0. Het was zijn honderdste goal in de eredivisie. ,,Nee hoor, daar zat ik niet op te azen. Met de 105 goals van mijn landgenoot Mateja Kežman ben ik ook niet bezig. Hij was een geweldige spits, maar ik ben niet bezig met die statistieken. Dat soort dingen komen vanzelf als we als team goed presteren. Ik voel me nog hartstikke fit en jong, dus ik wil hier nog jaren door. We werken hard en ik train hard om zo lang mogelijk goed te blijven. My goal is dat Ajax ‘pak schaal’ every year. Dat zijn we verplicht aan deze club en deze fans. Deze club is nooit tevreden, daar houd ik van. De lat wordt altijd hoger gelegd na iedere overwinning. Ook als we met 4-0 winnen van Dortmund en met 5-0 van PSV zien we nog ruimte voor verbetering, we kunnen nog veel beter.”