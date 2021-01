Tadic ging weer als een stervende zwaan liggen... Zo zielig

Feyenoord verloor gewoon weer in Amsterdam van Ajax. Dan is het gevaar dat mensen het allemaal wel vonden meevallen, omdat het maar 1-0 is geworden. Omdat ze er toch al geen hoge verwachtingen bij hadden. Veel Feyenoorders die ik in aanloop naar de wedstrijd sprak, hadden het al over 3-0 of 4-0. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik in de tweede helft echt op het puntje van mijn stoel heb gezeten.