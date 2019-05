Tadic landskampioen én (gedeeld) topscorer: ‘Gaat mij om het team’

Prijzen winnen, dat wilde Tadic bij Ajax doen. Met de KNVB-beker én het landskampioenschap is dat aardig gelukt in zijn eerste seizoen. Het is voor de 30-jarige Tadic zijn eerste kampioenschap uit zijn carrière. ,,Dat maakt het extra nice. Het is een heel goed gevoel”, aldus de Serviër over het binnenhalen van de titel. ,,We hebben het dit seizoen heel goed gedaan en ik ben trots om deel uit te maken van deze club en deze groep.”



Of Tadic ook volgend seizoen bij Ajax speelt? ,,In voetbal kun je dat nooit met honderd procent zekerheid zeggen”, blijft hij voorzichtig. ,,Ik heb hier een heel goede tijd en ik geniet van elk moment. Ajax is een geweldige club met een geweldige filosofie.”