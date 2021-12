Tadic niet onder de indruk van vuurwerk buiten de Kuip: ‘Ik ben bommen gewend in Servië’

Dusan Tadic moest even lachen toen hij na de uitzege van Ajax op Feyenoord (0-2) de vraag kreeg voorgelegd of hij niet was geschrokken van het vele vuurwerk dat supporters van Feyenoord bij aankomst in De Kuip naar de spelersbus van de bezoekers uit Amsterdam gooiden. ,,Nee hoor”, antwoordde hij. ,,Ik vond het mooi. Echt heel mooi.”

,,Het motiveerde me wel. Van mij had het stadion ook vol mogen zitten. Alles tegen jou, daar haal ik kracht uit. Of ik het niet beangstigend vond? Nee, echt niet”, benadrukte de Serviër. ,,Misschien vind je me een beetje gek. Maar ik ben bommen gewend, zoals in 1999", doelde hij op bombardementen van de NAVO op zijn geboorteland. ,,Dat was heftig", zei Tadic, die van 1988 tot 2010 in Bačka Topola woonde in de provincie Vojvodina in het noorden van Servië.

Na een eigen doelpunt van Marcos Senesi tekende Tadic voor de tweede treffer van Ajax. Hij benutte in de 81ste minuut een strafschop, nadat Devyne Rensch was gevloerd door Reiss Nelson. Tadic schreeuwde het na zijn doelpunt uit in het Servisch. ,,Ik riep ‘dai’”, legde hij uit. ,,Dat betekent ‘come on’. Ik wilde ons nog eens extra motiveren.”

Tadic voelde dat er veel druk op het uitduel met Feyenoord zat. ,,We hebben dit seizoen al veel te veel punten in de Eredivisie laten liggen”, zei hij. ,,En we willen natuurlijk niet te ver achterop raken bij PSV of Feyenoord. We hebben wel eens beter gespeeld dan vandaag, maar we hebben wel laten zien dat we hier wilden winnen”, zei de Serviër voordat hij de spelersbus instapte.

Volledig scherm © ANP

Ten Hag: ‘Gecontroleerd zonder goed te spelen’

Erik ten Hag sprak over een terechte overwinning. ,,Ik denk dat wij het duel wel hebben gecontroleerd”, zei hij. ,,Zonder heel goed te spelen.”

De coach van Ajax snapte dat de wedstrijd voor de neutrale kijker geen hoge amusementswaarde had. ,,Daarvoor waren er te weinig gevaarlijk momenten voor de goal”, vond hij. ,,We hadden de ruimte die we op de linkerkant kregen beter moeten uitbuiten. Maar we hebben de laatste weken terecht kritiek gekregen dat we het soms te licht opnamen. Dat was nu niet het geval. We hebben gestreden voor wat we waard waren. Er zat nu wel een geweldige mentaliteit in onze ploeg.”

Ajax sluit woensdag de eerste helft van de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. ,,Dan moeten we er nog een keer staan”, besefte Ten Hag. ,,En daarna hebben we rust nodig. Dat zie je vooral aan onze jonge spelers. Timber kreeg vandaag kramp. Die jongen is dit jaar een vaste waarde bij ons geworden en heeft het Nederlands elftal gehaald. En kijk eens waar Antony dit seizoen allemaal geweest is.”

Ten Hag was tevreden over Perr Schuurs, die de geblesseerde Noussair Mazraoui verving. ,,Hij was voor mij een van onze uitblinkers, net als Daley Blind en Edson Álvarez”, besloot hij.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie