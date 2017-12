Tamme derby Willem II - NAC levert geen winnaar op

Toch heerste er al dagen een derby-sfeer in Midden- en West-Brabant. Werd er over 'bloed aan de paal' gesproken en van 'meer dan een wedstrijd'. Bij de Bredanaars had keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar de spelers op het hart gedrukt dat hij wraak wilde voor zijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal, die in de finale van de play-offs anderhalf jaar geleden in Tilburg. Willem II won met 3-1 en bleef in de eredivisie, NAC moest nog een seizoen in de Jupiler League dolen.



Beide ploegen begonnen de wedstrijd niet met het mes tussen de tanden. De eerste overtreding werd pas na ruim een kwartier gemaakt. Vooral bij de Willem II'ers gierden de zenuwen door de keel; NAC verzuimde snel te profiteren, terwijl het daar wel kansen voor kreeg. Die waren niet besteed aan Giovanni Korte, Thierry Ambrose en Rai Vloet. Lang konden de Tilburgers daar alleen een gevaarlijke kopbal van Freek Heerkens tegenover zetten. Maar vlak voor rust was het toch plots raak. De bal bleef na een corner hangen in de Bredase doelmond, de inzet van Bartholomew Ogbeche werd door een deflectie van verdediger Pablo Mari onhoudbaar voor NAC-doelman Nigel Bertrams: 1-0. Maar het doelpunt komt wel op naam van Ogbeche; de zevende treffer van de Nigeriaan in vier wedstrijden!



Hulp

Ook NAC werd geholpen bij de gelijkmaker vlak na rust. Willem II-middenvelder Pedro Chirivella maaide woest half over de bal, die vervolgens door Thierry Ambrose kon worden binnengetikt.

NAC bleef domineren in de tweede helft, maar wist weinig gevaar te stichten. Dan was Willem II vreemd genoeg bij spaarzame uitbraken nog dichter bij een tweede treffer. Ogbeche kopte over, Haye zag zijn schot door Bertrams gekeerd.De krachten vloeiden weg bij NAC, dat met krampgevallen kampte en daardoor niet door kon drukken. Willem II mocht zich gelukkig prijzen met een puntje in eigen huis.