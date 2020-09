Tannane geniet van waanzinnige wereldgoal bij Vitesse

Pherai reist met PEC af naar AZ, is fit en kan spelen: ‘Bij Dortmund zou ik weinig minuten krijgen’

18 september Of Immanuel Pherai zaterdag al zijn debuut gaat maken voor PEC Zwolle, uit tegen AZ? John Stegeman neemt de kersverse aanwinst wel mee naar Alkmaar, maar een invalbeurt is nog geen zekerheidje. ,,Hij is wel fit, dat is het belangrijkste”, zegt de trainer.