Tannane over Bazoer-rel: ‘Ik snap hem, wij haten onrecht’

Samenvatting FC Utrecht wint in Waalwijk dankzij extreem late penalty

11:28 Na een dominante eerste helft van FC Utrecht kantelde het spelbeeld, uit bij RKC, na rust. De 1-1 die tot ver in blessuretijd op het scorebord stond, was wel terecht. Totdat scheidsrechter Sander van der Eijk de bal op de stip legde en Sander van de Streek de 1-2 voor zijn rekening nam. De arbirter gaf later toe een fout te hebben gemaakt.