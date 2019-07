Tapia weigert transfer naar Lokomotiv, Schwaab traint mee bij Freiburg

transfertalkDe transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Schwaab terug bij Freiburg

Daniel Schwaab houdt volgens Kicker bij Freiburg zijn conditie op peil. De 31-jarige verdediger verliet deze zomer PSV omdat hij dichter bij zijn familie wil wonen. Hoewel Schwaab in Waldkirch bij Freiburg woont, zit er voorlopig geen contract voor hem in bij de club waar de Duitser zijn loopbaan begon.

Volledig scherm © BSR Agency

Tapia blijft liever bij Feyenoord

Renato Tapia heeft een lucratieve aanbieding van Lokomotiv Moskou naast zich neergelegd. De 23-jarige Peruaan weet al langer dat Feyenoord dolgraag meewerkt aan zijn vertrek, maar de middenvelder wil simpelweg niet naar Rusland verkassen. Als hij de komende weken niet wordt verkocht, keert hij een kleine week voor de start van de competitie terug in de Kuip. Het afgelopen halfjaar speelde Tapian op huurbasis voor Willem II.

Volledig scherm © AFP

Ajax 429 miljoen waard

De Ajax-selectie van afgelopen seizoen is volgens accountantskantoor KPMG 429 miljoen euro waard. Dat is dus inclusief Frenkie de Jong, die naar Barcelona is vertrokken. De Catalaanse club is liefst 1,2 miljard euro waard. In de lijst zijn alleen de nationale kampioenen meegenomen.

KPMG Football Benchmark on Twitter Did you guess right? Here you find our squad values ranking of the 2018/19 season champions of the 11 countries the KPMG Football Benchmark focuses on ⚽ Leaders @FCBarcelona have a team over 24 times more valuable than Argentina's champion @RacingClub have ⬇️

Roemeens talent Hagi naar Racing Genk

Racing Genk heeft een akkoord bereikt met Ianis Hagi. De 20-jarige Roemeense zoon van ex-vedette Gheorghe Hagi verruilt FC Constanta Viitorul voor de Belgische landskampioen. Volgens Roemeense bronnen zou hij een contract ondertekenen voor drie seizoenen bij Racing Genk. Hagi stond ook in de belangstelling van Anderlecht, maar ook grotere Europese clubs zoals Sevilla en FC Barcelona hadden interesse in de kapitein van de Roemeense jeugdploeg. Hij kiest voor een avontuur in de Champions League met Racing Genk.

Volledig scherm Ianis Hagi juicht na een goal voor Roemenië op het EK onder 21. © BSR Agency

Pablo Marí (ex-NAC) vertrekt naar Flamengo

Pablo Marí vervolgt zijn loopbaan bij de Braziliaanse topclub Flamengo uit Rio de Janeiro. Die club neemt hem over van Manchester City, waar de 25-jarige centrumverdediger in de zomer van 2016 een contract tekende. Marí werd de afgelopen drie seizoenen verhuurd aan Girona, NAC Breda en Deportivo La Coruña.

Flamengo on Twitter Tem novidade no Mengão. O zagueiro espanhol Pablo Marí, de 25 anos, é o nosso novo reforço. Ele foi comprado junto ao Manchester City e assinou contrato com o Mais Querido até dezembro de 2022. Seja bem-vindo! Muito sucesso com o Manto Sagrado! 🔴⚫️ #CRF

De Graafschap-aanvoerder Straalman naar Noorwegen

Bart Straalman vervolgt zijn loopbaan in Noorwegen. De 22-jarige verdediger verruilt De Graafschap voor Sarpsborg 08 FF, een club die uitkomt op het hoogste niveau.

Straalman was clubloos, nadat zijn De Graafschap de aanbieding voor een nieuw contract introk. De Winterswijker weigerde in een vroeg stadium bij te tekenen, in de hoop in de eredivisie te blijven voetballen. De Achterhoeker doorliep de gehele jeugdopleiding van de naar de eerste divisie gedegradeerde Doetinchemse club. Hij speelde vijf jaar in de hoofdmacht en droeg afgelopen seizoen na de winterstop de aanvoerdersband. Straalman kwam tot 133 optredens.

Volledig scherm Bart Straalman in duel met Ajacied Frenkie de Jong. © ANP

Jordania woedend op Den Bosch na transfer Kersten

Volledig scherm De verkoop van Sam Kersten is bij Kakhi Jordania in het verkeerde keelgat geschoten. © BSR Agency Kakhi Jordania is woedend op FC Den Bosch. De potentiële nieuwe eigenaar van de club stelt dat FC Den Bosch Sam Kersten zonder zijn toestemming heeft verkocht aan PEC Zwolle. Om die toestemming had volgens de Georgiër wel gemoeten worden gevraagd. Hij spreekt in een aan het Brabants Dagblad verstrekt statement over een ‘strategische blunder’ van FC Den Bosch. De verdediger zou voor een te laag bedrag zijn verkocht.



,,FC Den Bosch heeft de potentie van de speler onvoldoende waarde gegeven.” Volgens Jordania kon alleen dankzij zijn inbreng door middel van externe financiering het contract van Kersten in december 2018 opengebroken en verlengd worden. De Georgiër had Kersten willen behouden voor FC Den Bosch, om hem deel uit te laten maken van een ‘ambitieus project’. Of deze affaire invloed heeft op de overname van de club door Jordania is nog niet duidelijk.

RKC heeft interesse in Belgische verdediger

RKC Waalwijk heeft bij Anderlecht zijn interesse kenbaar gemaakt in Hannes Delcroix. De 20-jarige linker centrale verdediger van de Brusselse club mag verhuurd worden. Van Delcroix, die geboren is op Haïti, wordt heel wat verwacht. Al vroeg verhuisde hij naar België. Via de opleidingen van Antwerp en Beerschot kwam hij bij Anderlecht terecht. Daar maakte hij de afgelopen drie seizoenen deel uit van de A-selectie. Mede door blessures volgde zijn debuut pas begin vorig seizoen. Deze week speelde hij niet met Anderlecht dat een oefenduel van Benfica met 2-1 won en er negentien spelers verbruikte.

Volledig scherm Hannes Delcroix in actie namens Anderlecht. © BELGA

Verheydt op weg naar St. Mirren

De toekomst van Thomas Verheydt ligt zeer waarschijnlijk niet in Deventer. De spits van Go Ahead Eagles is op weg naar Schotland, waar St. Mirren zich inmiddels heeft gemeld voor Verheydt. Verheydt lijkt daarmee op weg naar de uitgang van De Adelaarshorst. De 27-jarige aanvalsleider reist het komende weekeinde al met zijn zaakwaarnemer Danny Ris af naar Schotland om het juiste gevoel te krijgen bij de Schotse club en de mogelijke deal te beklinken. St. Mirren speelt op zondag in het eigen stadion in Paisley – een stad ten westen van Glasgow - een bekerwedstrijd tegen Dunfermline. Dan heeft Verheydt ook een gesprek met de Schotse club.

Volledig scherm Thomas Verheydt in het shirt van Go Ahead Eagles. © Erik Pasman

Dowell eerste aanwinst voor Cocu

Kieran Dowell is op weg van Everton naar Derby County, de club uit het Championship waar Phillip Cocu vorige week begon als opvolger van Frank Lampard. De 21-jarige aanvallende middenvelder zal in eerste instantie voor een seizoen worden gehuurd van Everton, waar de linkspoot pas tot vijf officiële wedstrijden kwam. De afgelopen twee seizoenen werd hij al verhuurd aan Nottingham Forest en Sheffield United, waarmee hij afgelopen seizoen naar de Premier League promoveerde.

John Percy on Twitter dcfc are set to confirm the signing of Everton midfielder Kieran Dowell, on loan for the season. First signing for new manager Phillip Cocu. Dowell had a medical in Florida last night #efc

Engels talent van West Brom naar Barcelona

De Engelse aanvaller Louie Barry (16) maakt de overstap van West Bromwich Albion naar FC Barcelona. Bij de Spaanse landskampioen zal hij dit seizoen beginnen in de Juvenil A, het hoogste jeugdteam van de club. Paris Saint-Germain had ook interesse in het zestienjarige talent en had zelfs 3 miljoen euro voor hem over, maar de keuze van Barry viel op Barcelona.

FC Barcelona - Masia on Twitter 🔵🔴📝 Louie Barry s'incorpora al Barça. 🇬🇧 El davanter anglès, de 16 anys, arriba procedent del West Bromwich Albion i jugarà al Juvenil A. 👉 https://t.co/zRVQXZDiO4 #FCBMasia #ForçaBarça🔵🔴

Ervaren aanvalsduo voor Yokohama FC

Shunsuke Nakamura (41) vervolgt zijn loopbaan bij Yokohama FC. Bij de club die uitkomt op het tweede niveau in Japan wordt de begaafde linkspoot teamgenoot van Kazuyoshi Miura, de 52-jarige spits die in januari zijn contract weer met een jaar verlengde. Nakamura maakte in Europa furore bij Reggina, Celtic en Espanyol. De vrije trappenspecialist scoorde 24 keer in 98 interlands voor Japan. Na het WK 2010 keerde hij terug naar Japan, waar hij sindsdien uitkwam voor Yokohama Marinos en Jubilo Iwata.

Volledig scherm Shunsuke Nakamura in duel met Mark van Bommel op het WK 2010. © PICS UNITED

Koscielny weigert met Arsenal naar VS te gaan

Laurent Koscielny gaat niet met Arsenal mee naar de Verenigde Staten, waar de Londenaren zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. De 33-jarige Fransman is ontevreden over zijn huidige situatie bij de club.

,,We zijn erg teleurgesteld door deze actie van Laurent. Dit gaat duidelijk tegen onze afspraken in. We hopen de situatie zo snel mogelijk op te lossen”, meldt Arsenal op de clubwebsite.

Koscielny heeft nog een contract voor een jaar bij Arsenal. Gesprekken over een nieuwe verbintenis zijn nog niet gestart. Koscielny zou graag terug willen keren naar de Franse competitie.

Volledig scherm Laurent Koscielny. © REUTERS

Spaanse linksback voor FC Twente

FC Twente hoopt vanmiddag José Matos te verwelkomen op het trainingskamp in De Lutte. De 24-jarige Spanjaard moet de nieuwe linksback worden van de Enschedese club. Matos en Twente zijn op dit moment de laatste plooien aan het gladstrijken. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van Cádiz CF, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. Matos komt uit de opleiding van Sevilla FC. Hij is een offensief ingestelde linkervleugelverdediger, die al een tijdje op de lijst staat bij FC Twente. De Tukkers waren na het vertrek van Ricardinho al tijden op zoek naar een opvolger van de Braziliaan.

Aston Villa passeert grens van 90 miljoen

Aston Villa heeft zich na de promotie naar de Premier League al flink geroerd op de transfermarkt. Vandaag heeft de club uit Birmingham de grens van 90 miljoen euro gepasseerd met het aantrekken van Ezri Konsa. De 21-jarige centrumverdediger en Engels jeugdinternational komt voor 13,5 miljoen euro over van het Londense Brentford, dat vorig jaar nog 2,8 miljoen betaalde aan Charlton Athletic voor de verdediger met Congolese roots.



Eerder deze zomer gaf Aston Villa al geld uit aan onder meer de Braziliaanse aanvaller Wesley (25 miljoen euro, Club Brugge), verdediger Tyrone Mings (22 miljoen euro, Bournemouth), linksback Matt Targett (15 miljoen euro, Southampton) en Anwar El Ghazi (9 miljoen euro, Lille).

Aston Villa on Twitter We are delighted to confirm the signing of @EKonsa15 from Brentford for an undisclosed fee. Full story 👉 https://t.co/owajCvr9b7 #WelcomeEzri #AVFC

Maxi Gómez op weg naar Valencia

Maximiliano Gómez González zal waarschijnlijk vandaag zijn contract bij Valencia ondertekenen. De 22-jarige spits uit Uruguay arriveerde vanochtend op de luchthaven van Valencia. De afgelopen twee seizoenen kwam hij tot 30 goals in 73 wedstrijden voor Celta de Vigo. Er was voor Gómez ook interesse van meerdere clubs uit de Premier League, maar de twaalfvoudig international van Uruguay lijkt zijn keuze dus te hebben gemaakt.

TribunaDeportiva on Twitter Aquí está el nuevo delantero del VCF @gomez_maxi9 📸🎥📹 https://t.co/sZSOr4mnUN

Pau López van Real Betis naar AS Roma

AS Roma heeft de Spaanse doelman Pau López voor 23,5 miljoen euro overgenomen van Real Betis. De 24-jarige keeper kwam eerder al uit voor Tottenham Hotspur en RCD Espanyol. López moet bij AS Roma de eerste keeper worden. ,,Het was onmogelijk om nee te zeggen tegen het aanbod van AS Roma. Dit is een grote stap in mijn carrière.”



Vorig jaar haalde de club uit Rome voor 12 miljoen euro Robin Olsen van FC Kopenhagen als opvolger van Alisson Becker (die naar Liverpool vertrok), maar de Zweedse keeper voldeed niet aan de wensen. Pau López maakte in november vorig jaar zijn debuut voor de nationale ploeg van Spanje met een invalbeurt van een kwartier tegen Bosnië. Daar bleef het voorlopig bij.

AS Roma on Twitter Pau Lopez: "È quasi impossibile dire di no ad un club come la Roma. Questo rappresenta un passo in avanti importante nella mia carriera. Mi sento pronto ad affrontare questa nuova sfida" 💪 #ASRoma

Allardyce zegt Newcastle United af

Sam Allardyce heeft bedankt voor het aanbod om opnieuw manager van Newcastle United te worden. De 64-jarige coach vertelde dit vanochtend bij het Engelse radioprogramma TalkSport. ,,Ik was enorm gevleid en het verraste me enorm, maar ik voelde er niets voor om daar terug te keren. Ik respecteer de fans van Newcastle United en eigenaar Mike Ashley, maar ik heb er niet lang over na hoeven denken,” zegt Allardyce, die in het seizoen 2007/2008 al trainer van Newcastle United was. Daarna werkte hij nog bij Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Engeland, Crystal Palace en Everton.



Newcastle United is nu de onderhandelingen gestart met Steve Bruce, die begin dit jaar begon bij Sheffield Wednesday in het Championship. Eerder was Bruce coach van Birmingham City, Wigan Athletic, Sunderland, Hull City en Aston Villa.

talkSPORT on Twitter I was extremely surprised... and I was very flattered." "As much as I respect Newcastle fans and Ashley it wasn't for me." "It was about not going back." "I thought about it but didn't think about it for long." Sam Allardyce confirms he has turned down the #NUFC job. https://t.co/qI1cYU9us9

Bannink van Emmen naar Go Ahead Eagles

Alexander Bannink doet een stap terug. De 29-jarige middenvelder verruilt eredivisieclub FC Emmen voor Go Ahead Eagles, dat afgelopen seizoen net naast promotie naar de hoogste afdeling greep.

Bannink ondertekende in Deventer een contract voor een jaar, met een optie op nog een seizoen. De aanvallende middenvelder kwam afgelopen seizoen tot 24 optredens in de eredivisie, waarin hij vier doelpunten maakte. In totaal speelde Bannink ruim 170 officiële wedstrijden voor Emmen en tekende hij voor vijftig goals.

,,Toch had ik deze voorbereiding het gevoel dat ik klaar was bij FC Emmen’’, zegt Bannink, die eerder bij FC Twente, Heracles Almelo, PEC Zwolle en De Graafschap speelde. ,,En ik denk dat dat andersom ook wel het geval was. Ik wilde een nieuwe uitdaging en ben heel blij die nu te vinden bij Go Ahead Eagles.’’

Volledig scherm Alexander Bannink (m), een jaar geleden met Emmen in actie tégen Go Ahead. © W Vzoeren

Damen terug bij NAC, Kali op weg naar uitgang

Grad Damen is terug bij NAC. De middenvelder mag zich na een stage bij Cambuur de komende tijd bewijzen bij zijn oude club. Hij traint vanaf vandaag mee.

Met Anouar Kali, afwezig op het trainingskamp omdat hij niet fit is, wordt geen rekening meer gehouden. NAC is de afgelopen tijd voortvarend te werk is gegaan met het lozen van overbodige spelers en zoekt een nette oplossing om afscheid te nemen van Kali.

Jurich Carolina, Marwin Reuvers en Bodi Brusselers zoals bekend worden verhuurd, die boodschap heeft NAC aan het drietal overgebracht. Dan kan aan partner Helmond Sport zijn, maar ook aan een andere eerstedivisionist.

Volledig scherm Grad Damen (l). © BSR Agency