Technisch directeur en algemeen directeur vertrekken per direct bij NAC

Aanleiding is de aanzwellende kritiek, intern en extern, op het sportieve beleid van Smulders die van NAC de afgelopen 2,5 jaar een onherkenbaar doorgangshuis heeft gemaakt.



Algemeen directeur Justin Goetzee heeft zijn consequenties verbonden aan het gedwongen vertrek van Smulders en aangegeven op te zullen stappen. Daarmee verklaart Goetzee zich solidair aan zijn collega in wie hij tot de laatste dag een onbegrensd vertrouwen had en aan wie hij zijn lot had verbonden. Met Smulders wordt een financiële regeling getroffen om het doorlopende contract af te kopen. Voor Goetzee geldt dat hij zijn werkzaamheden wél gewoon voortzet totdat er een geschikte opvolger is gevonden.