Technisch directeur Smulders op weg naar de uitgang bij NAC

Niet alleen onder (invloedrijke) sponsoren en supporters, maar ook bij de aandeelhouders staat hij al geruime tijd ter discussie. Dat is niet van vandaag. Het heeft er nu alle schijn van dat de twintig aandeelhouders na een reeks van flagrante nederlagen tegen Fortuna Sittard, VVV en RKC definitief het vertrouwen hebben verloren in Smulders.



Wat er donderdagavond tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, gehouden op het trainingscomplex in Zundert, besproken is, is vooralsnog niet bekend. Wel is bekend geworden dat NAC ruim zes ton winst heeft gemaakt in het seizoen 2017/2018 en daardoor voor het eerst sinds 2009 een positief eigen vermogen heeft.