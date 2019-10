‘Tegen Rusland willen we mooi spelen, maar de winst staat voorop’

,,De verschillen zijn ontzettend groot en vrijdag speelden we echt in een heel andere ambiance dan dinsdag in Eindhoven. De speelsters zijn altijd zo blij dat ze weer hier naartoe mogen”, zei Wiegman. ,,Spelen voor 23.000 man blijft gewoon heel bijzonder, dat geeft echt een extra steun in de rug. Als je het veld opkomt, het stadion vol is en het Wilhelmus klinkt, dat blijft bijzonder.”

Het spel was drie dagen geleden weliswaar niet best, toch won Oranje in Slovenië met 4-2. Wiegman zegt dat ze niet boos is geworden, maar liet blijken de wedstrijd wel uitvoerig besproken te hebben. Vooral over de organisatie en het middenveld was ze niet te spreken. ,,Deze groep is niet gebaat bij streng zijn of boosheid. Sommige speelsters zeiden wel dat ze wat meer hadden moeten doen. En dat zit niet altijd in harder rennen. Tegen Rusland willen we weer mooi voetbal spelen, maar de winst staat voorop. Als je wint en dat doet met goed voetbal, dan komen de mensen graag naar het stadion.”