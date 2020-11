Teleurstelling bij amateurs: ‘Visieloos besluit van de KNVB’

BekertoernooiDe KNVB heeft amateurclubs een extra tik op de toch al blauwe neus gegeven. De 26 amateurploegen die nog actief waren in het bekertoernooi, zagen hun avontuur gisteravond in rook opgaan door per direct uit het toernooi te worden gezet. Hoewel zij een compensatie ontvangen en volgend jaar direct geplaatst zijn, is het onbegrip groot.

Door Jeffrey van der Maten



Als een weerloze kickbokser komen amateurclubs steeds wankeler op de benen te staan, vrezend voor de genadeloze knock-out. Nadat het eerder al ferme tikken incasseerde omdat de competitie tot tweemaal toe werd platgelegd, kregen de 26 amateurdeelnemers aan het TOTO KNVB bekertoernooi opnieuw een rechtse directe. De KNVB besloot alle nog deelnemende ploegen per direct uit het bekertoernooi te kegelen. Opnieuw werden de clubs getroffen door een pijnlijk besluit van de bond.

,,Echt onbegrijpelijk”, vindt Barendrecht-coach Richard Elzinga. Voor het eerst in jaren plaatste de derdedivisionist zich voor het hoofdtoernooi, terwijl het met hoofdklasser Achilles Veen als tegenstander al stiekem mocht ruiken aan een plek in de volgende ronde. Zo ver zal het echter niet komen. ,,Je verwacht dat de KNVB wel met een goede oplossing komt, maar ineens kreeg ik te horen dat we niet meer meedoen. Ze hebben er zo lang over kunnen nadenken, dan is dit toch belachelijk?”



Ook DTS Ede-coach Arnold Brehler moest even slikken toen hij het nieuwsbericht binnen zag komen. Met de eersteklasser bewerkstelligde hij voor de eerste keer in de clubhistorie deelname aan het voor amateurs zeer lucratieve bekertoernooi. ,,Natuurlijk is dit verschrikkelijk, sportief is het een keiharde klap. Vooral de spelers zullen ervan balen. Helaas geen Europees voetbal volgend jaar”, lacht Brehens als een boer met kiespijn. ,,Nee, zonder grappen: het is sowieso een moeilijke periode. Dit is wel weer een extra tik, ja.”

Quote Dit seizoen kunnen we weggooien, dat is gewoon niet leuk. Het is maar de vraag hoe lang ik nog meekan op dit niveau. Dát maakt het extra pijnlijk.

Tony de Groot (32), Oss ‘20

Compensatie

Als pleister op de wond ontvangen de clubs een compensatie én zijn ze verzekerd van een ticket voor komend jaar. Daar is Elzinga blij mee. ,,De compensatie verzacht de pijn, maar ik vind het gewoon onbegrijpelijk dat we er zomaar uit worden gegooid. Ik vind het echt een visieloos besluit van de KNVB. Gelukkig komt er een regeling. Dat kon ook gewoon niet anders.”

Een rechtstreeks ticket voor het hoofdtoernooi is echter niet gegarandeerd, laat de KNVB weten. De gedupeerden die dit seizoen in de competitie slecht presteren, krijgen als beloning alsnog een plek in de eerste of tweede kwalificatieronde. Dat betekent dus dat plaatsing niet zomaar een feit is.

Volledig scherm Een speler van DTS Ede houdt de bal af in het met 3-1 gewonnen bekerduel met GVV Unitas. © Herman Stöver

Zijn collega Brehens probeert de voordelen van de ontstane situatie in te zien. ,,Hopelijk mogen er dan weer met supporters komen. Dat geeft zo’n duel met een grote club weer wat extra lading. Bovendien kunnen we de compensatie goed gebruiken. Dat maakt het voor de spelers echter niet minder pijnlijk.”

Dat beaamt Tony de Groot, aanvoerder van het eveneens uitgeschakelde Oss ‘20. ,,Eerlijk gezegd ben ik er wel een beetje klaar mee, al dat slechte nieuws. Dan weer wel, dan weer niet... Ik vraag me af of het nog leuk gaat worden dit seizoen.” Oss ‘20 heeft het de laatste maanden sowieso al flink te verduren gekregen. Afgelopen seizoen stevenden de Brabanders met een Liverpool-achtige voorsprong op de titel in de derde divisie af, totdat het coronavirus en de KNVB daar een stokje voor stak, de zeventien punten voorsprong op de voornaamste concurrent ten spijt.

Nog altijd steekt het bij Oss ‘20. ,,De klap van het bekertoernooi komt minder hard aan”, aldus De Groot. ,,Maar voor mij persoonlijk is het wel vervelend. Ik ben 32 jaar, de jaren beginnen te tellen. Dit seizoen kunnen we gewoon weggooien, dat is gewoon niet leuk. Het is maar de vraag hoe lang ik nog meekan op dit niveau. Dát maakt het extra pijnlijk.’’

Onbegrip ,,Het stuit bij ons toch wel op onbegrip”, zegt voorzitter Ton van Marrewijk van Westlandia. ,,Jammer dat de amateurs weer de dupe zijn. Misschien was er nog wel ruimte geweest in het programma.” De financiële compensatie van de KNVB noemt hij prettig. ,,Maar dat neemt niet weg dat ons een kans wordt ontnomen om iets moois van de beker te maken. Misschien hadden we tegen een profclub kunnen spelen. Zoiets zou enorm veel teweeg brengen. We hadden heel graag een mooie sportieve prestatie willen neerzetten. Nu kan dat niet, in een jaar waarin ons al zoveel ontnomen is.”