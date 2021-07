Telstar rekent op Van Gaal, ook als hij bondscoach wordt

PEC Zwolle heeft met Mees de Wit gewenste speler voor linker­flank binnen: ‘Goed om minuten te maken’

6 juli In 2019 trainde hij al eens mee met het beloftenteam van PEC Zwolle, toen nog als contractspeler van Sporting Lissabon. Sindsdien hielden Mees de Wit en technisch manager Mike Willems contact. Het resulteert nu in een definitieve samenwerking: de transfer van de linksback naar de Overijsselse hoofdstad is in kannen en kruiken.