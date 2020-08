Telstar speelt met naam Simon Kistemaker op shirt

HSV wint in Kufstein Feyenoord voor het eerst onderuit, maar rentree Berghuis en Haps stemt tevreden

28 augustus Feyenoord ging vandaag in het Oostenrijkse Kufstein tegen HSV voor het eerst deze voorbereiding onderuit: 1-0. Manuel Wintzheimer maakte in de 52ste minuut de goal namens de club uit Hamburg. De terugkeer van Steven Berghuis maakt wel dat Feyenoord nagenoeg op volle oorlogssterkte is richting de competitiestart op zaterdag 12 september in Zwolle.