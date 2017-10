Telstar-speler Rodrigues snapt niets van afgang tegen Zweden

,,Ik snap er ook niks van", zegt Rodrigues. ,,Na de 0-0 in Frankrijk wilden we doorpakken, maar 8-0. Tsjonge. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik voel me slecht, Nederland is toch het land waar ik speel. Ze moeten nu hoeveel goals goedmaken? 14? Oei. Dat voelt slecht. Er is niets meer aan te doen. Ik speelde alleen de tweede helft, na rust heb ik alles gegeven. Maar Luxemburg heeft niks vandaag en Oranje ook niet. Helaas."