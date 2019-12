‘Telstar uit op woensdag, daar heeft Ajax echt geen zin in’

Door Nik Kok



Telstar lijkt misschien kansloos tegen Ajax. Maar Pieter de Waard heeft boodschappen gedaan bij een bouwmarkt. Hij moest 163,76 euro afrekenen. Laat nou 63 het oprichtingsjaar van Telstar zijn en 76 het lievelingsgetal van de voorzitter, die bijna de best geklede man van Nederland was, bijna het tv-programma De Slimste Mens won en ook net geen KNVB-voorzitter werd. ,,Dat bedrag is toch een goed teken”, denkt hij. De gekochte muntenbakken probeert hij zelf even met een zeemlap schoon te maken.



Bij Telstar staat deze week alles in het teken van de wedstrijd die het lunchgeld van de spelers voor volgende maand oplevert. Maar dan moet er nog wel in de tussentijd op de kleintjes gelet worden. Achter een van de doelen is vanwege de enorme belangstelling een noodtribune gebouwd. Zonder dak, uiteraard, en daarom zijn er poncho’s. Mocht het vanavond niet regenen, dan gaan de poncho’s terug om het geld terug te krijgen van deze investering. Net als de zachte, kunststof kussentjes voor de duurdere sponsorplekken die de club moet aanbieden voor de KNVB. Als de KNVB-heren de zitjes niet vies maken, kunnen die ook mooi terug.