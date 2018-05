Telstar verslaat De Graafschap in bizar duel

De ploeg gaf een 2-0 voorsprong weg tegen tien man en verzuimde de genadeklap toe te dienen. De twee gemaakte uitdoelpunten zal De Graafschap het nodige vertrouwen geven voor de return van zondag in Doetinchem. Als dat duel dan net zo spectaculair wordt als in Velsen is de neutrale kijker de grote winnaar.



Het duurde niet lang voordat zich in Velsen-Zuid een wedstrijd ontspon zoals je zo vaak in de play-offs ziet. Met een woest aanvallend Telstar dat zich gesteund wist door een supportersschare die ze lang hebben meegemaakt bij de club die in 2005 voor het laatst meedeed aan de nacompetitie. Het lijkt toch al het hele seizoen al het jaar van Telstar te zijn. Of zoals de excentrieke voorzitter Pieter de Waard voor de wedstrijd brutaal zei: ,,Dat wij promoveren, staat in de sterren geschreven."



Maar hoogspanning was er toch vooral bij de nummer vier van de eerste divisie, De Graafschap, de club die al zo vaak verkeert op het randje van de eredivisie. Trainer Henk de Jong zag zijn team zo chaotisch voetballen dat hij liefst drie keer wisselde in de eerste helft. Hij zag ook verdediger Sven Nieuwpoort uit het veld gestuurd worden met twee gele kaarten in vier minuten.



Toen dreigde Melvin Platje al de held van de middag worden. De rappe aanvaller, bij Telstar (nummer zes van de Jupiler League) neergestreken na avonturen in Azerbeidzjan, Zweden, Frankrijk, Duitsland en België, was voortdurend gevaarlijk. Hij schoot ook op schitterende wijze de openingstreffer binnen.



Maar Platje blijkt niet de enige gevaarlijke aanvaller in de gelederen van Telstar. De Amerikaanse international (!) Andrija Novakovich rondde een fraaie counter af en verhoogde zo de marge met twee doelpunten.



Door doelpunten van Daryl van Mieghem en Fabian Serrarens kwam De Graafschap in de tweede helft weer helemaal terug in de wedstrijd om Telstar-aanvaller Mohamed Hamdaoui het slotakkoord van een roerige voetbalmiddag te zien geven. Net als Sven Nieuwpoort, zal ook Telstar-verdediger Toine van Huizen de return moeten missen. Hij kon na twee gele kaarten ook voortijdig inrukken.