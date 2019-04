Ten Hag baalt van laatste halfuur Ajax en Scherpen-spandoek

,,Het is onacceptabel hoe we ze van 5-0 op 5-2 laten komen. Niet zij maar wij hadden nog tweemaal moeten scoren. Dat scheelt dan vier doelpunten."



,,Natuurlijk hebben we ten opzichte van PSV nog een beter doelsaldo van tien doelpunten", besefte Ten Hag. ,,Maar dat had dus nog beter moeten zijn. In het eerste uur deden we het wel goed. Donny van de Beek benut onze eerste kans en voor rust is het al 2-0. Als je na een uur met 5-0 voorstaat, dan moet je niet uit positie gaan lopen. Dat kan niet."



Ten Hag was ook kritisch op een deel van de meegereisde aanhang uit Amsterdam, die herhaaldelijk liet weten dat Kjell Scherpen wat hen betreft niet welkom is bij Ajax. De doelman van FC Emmen liet als elfjarig jongetje op sociale media weten dat hij voor Feyenoord was. Ook plaatste hij onhandige tweets over Ajax, de aartsrivaal van de club uit Rotterdam. ,,Wij vinden hem een talentvolle keeper”, zei Ten Hag. ,,Hij heeft als elfjarige jongetje ooit iets geroepen en dat wordt hem nu nog nagedragen.”



Dankzij de zege sloot Ajax voor het eerst na 1060 dagen de dag af als koploper van de eredivisie. Morgen kan PSV thuis tegen PEC Zwolle weer langszij komen.