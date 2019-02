Ten Hag blij met verzetten Ajax-PEC: ‘Het gaat om de punten’

Maar is het voor de eredivisie wel verstandig? Ajax speelt nu in de week voor AZ-uit op dinsdag tegen Zwolle. Ten Hag: ,,Europees gezien is het een voordeel. We gaan er alles aan doen om in Madrid een goed resultaat te behalen. En wat betreft de competitie: je moet altijd een afweging maken.’’

Ajax werkt verder zonder al te veel personele problemen toe richting de wedstrijd tegen ADO Den Haag. Lisandro Magallan traint weer op het veld, maar zal zondag nog niet bij de selectie zitten. Verder is het vooral de vraag of Ten Hag met Dusan Tadic of Kasper Dolberg in de spits gaat spelen. Ten Hag laat zich niet in zijn kaarten kijken, maar zegt wel: ,,Kasper moest tegen Heracles fysiek even pas op de plaats maken, maar hij is in prima doen. Dat hebben we tegen NAC weer gezien.’’ Dolberg viel toen na rust in en maakte op fraaie wijze de tweede van de vijf Amsterdamse doelpunten.