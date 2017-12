Ten Hag doet alsof zijn neus bloedt: 'Taak om morgen met Utrecht te presteren'

Door Ard Schouten ,,Ik lig niet onder een steen, lees wat er geschreven wordt, maar het is mijn taak om mijn team morgen te laten presteren.’’ Hij gaf vandaag bij zijn perspraatje richting de besloten training van 14.00 uur nadrukkelijk aan niet over Ajax of welke vermeende interesse te willen spreken.

Dat de interesse in hem als trainer toeneemt, ontgaat de Utrecht-trainer natuurlijk niet. ,,Feitelijk is het zo dat ik merk dat die waardering toeneemt. Maar het is niet iets waar ik het voor doe, die waardering van de buitenwereld. De interne waardering is mijn barometer. Wat me als trainer drijft is dat ik waar ik ook zit er het maximale uithaal. Ik kan als trainer net zoveel voldoening halen uit de promotie bij Go Ahead als uit de prestaties van Utrecht of een kampioenschap van Ajax of Bayern.’’