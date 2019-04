Ten Hag durft nog geen duidelijkheid te scheppen over blessure De Jong

Erik ten Hag durfde na de met 6-2 gewonnen wedstrijd nog weinig over de ernst van de blessure te zeggen. Of de kwartfinale van dinsdag tegen Juventus in gevaar komt, wist de Ajax-coach ook nog niet. ,,Ik kan er nog weinig over zeggen. Hij had last van een opspelende hamstring en we wilden verder geen risico lopen", legt Ten Hag voor de camera's van FOX Sports uit. ,,We stonden ook 1-0 voor dus we haalden hem er af en we moeten nu kijken hoe het zich ontwikkelt de komende uren en dagen.”



Volgens Ten Hag had De Jong voor de wedstrijd nog nergens last van. ,,Hij was fit om te spelen, maar ik zag hem al snel niet lekker bewegen en na de eerste minuten werd dat erger en erger. Daarom hebben we besloten verder geen risico meer te nemen.”



Ajax speelt dinsdag in Turijn de return tegen Juventus voor een plek in de halve finale van de Champions League. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-1.