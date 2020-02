Ten Hag genoot van 'schilderaar’ Ziyech: ‘Zo'n pass is Hakim ten voeten uit’

Bij een 0-2 tussenstand vond de Ajax-trainer het een mooi moment om Blind en Ziyech te brengen. ,,Dit was een ideaal scenario voor ons om hem weer te brengen en minuten te laten maken. Zondag kunnen we weer de volgende stap zetten. Hij heeft veel kwaliteiten en is een toegevoegde waarde, dat is duidelijk.”



Ziyech viel enkele minuten later ook in. ,,Hij gaf geweldige ballen. Ik ben blij dat we door zijn, maar vooral door de manier waarop. Als je ziet hoe ze terugkeren, dan stemt dat tot tevredenheid. Zo'n eindpass van Ziyech is hem ten voeten uit. Dat is een absolute kwaliteit van Hakim, om ploeggenoten zo weg te sturen. We moeten hem zo vaak mogelijk in die situatie brengen.”



Woensdag werd bekend dat Ziyech vanaf volgend seizoen uitkomt voor Chelsea. ,,We zijn heel blij dat hij tot het einde van het seizoen bij ons speelt. We willen prijzen winnen, ook met hem. Vandaag hebben we een goede stap gezet. Op naar de halve finales", zegt Ten Hag. Hij treft hoe dan ook een oud-werkgever. ,,Go Ahead Eagles of FC Utrecht: het is mij om het even.”