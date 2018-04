Ten Hag heeft Dolberg terug

Video Van Persie: Welkom bij de club, Vivianne!

8:30 Robin van Persie had er 102 interlands voor nodig, Vivianne Miedema lukte het in 63 wedstrijden voor de nationale ploeg. De 21-jarige spits van Oranje maakte gisteren in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen het zwakke Noord-Ierland haar vijftigste doelpunt.