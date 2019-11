Ten Hag: Ik ben content, maar niet euforisch

Hakim Ziyech was de grote man aan de kant van de Amsterdammers. Al in de tweede minuut zette hij zijn ploeg op voorsprong en in de 59ste minuut gaf hij een assist op Quincy Promes, die hij de laatste tijd met zijn ogen dicht weet te vinden. In de 77ste minuut dacht hij heel even ook de 0-3 te maken, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens hands. Even daarna verliet hij met een armblessure het veld.



Ten Hag heeft genoten van het duo Ziyech-Promes. ,,Dat is fantastisch. Zij zijn niet te stoppen", vertelt hij enthousiast. ,,Ze voeren het allemaal geweldig uit. Alleen zij hebben die klik, dus wij moeten er als team voor zorgen dat we ze in positie brengen.”



Dat was wat Ten Hag betreft een hoogtepunt, maar er valt ook genoeg op en aan te merken. ,,Ik ben content, maar niet euforisch. We zijn er nog niet en er valt veel het een en ander aan te merken op ons spel. Aan de bal kwamen we niet in de posities. We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt, maar ik moet zeggen: het waren wel prachtige goals. Zij kregen daarnaast veel mogelijkheden, maar dat waren zulke domme fouten van ons. Daar moeten we van leren.”