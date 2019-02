Ten Hag: Ik vond dat we Dolberg nodig hadden

Leuk voor Ten Hag was ook dat een wissel van hem goed uitpakte. Hij bracht na rust Kasper Dolberg voor Lasse Schöne en zag zijn ingevallen spits al na acht minuten scoren (2-0). ,,We begonnen met dezelfde opstelling als tegen Real Madrid omdat ik stabiliteit in mijn ploeg wil krijgen. Tegen Real speelden we denk ik onze beste wedstrijd van het seizoen. De eerste twintig minuten tegen NAC waren ook goed, maar als de 1-0 dan uitblijft dan worden we toch weer te gehaast. Ik vond dat we Dolberg nodig hadden.” Ten Hag zag ook dat zijn ploeg minder ging voetballen nadat hij Nicolás Tagliafico en Dusan Tadic wat rust had gegund. Zonder het tweetal wist Ajax niet meer aan het doelsaldo te werken. ,,Maar Joël Veltman is er lang uit geweest. Hij verdient speeltijd want we hebben hem misschien nog nodig. En Jurgen Ekkelenkamp manifesteert zich ook erg goed. Hij verdiende een keer een kans”, zei hij over zijn invallers.

NAC kan Van der Gaag één helft bekoren

De trainer aan de andere kant keek met gemengde gevoelens terug op de nederlaag van zijn NAC. ,,We deden het in de eerste helft heel aardig”, zei Mitchell van der Gaag. ,,Het publiek hier begon al een beetje te fluiten. Maar uiteindelijk verliezen we wel met 5-0.”



,,Wat we in de eerste helft lieten zien, dat was heel acceptabel”, zei de trainer van de hekkensluiter van de eredivisie. ,,Dat had ook met Ajax te maken dat anders aan de wedstrijd begon als woensdag tegen Real. Maar na rust zag je ook weer de kwaliteiten van Ajax. Positief was wel dat we na die 5-0 bleven werken. We gaven het niet weg.”



NAC blijft voorlopig de belangrijkste degradatiekandidaat en ziet sommige concurrenten uit het zicht verdwijnen. De club lijkt niet alleen stuurloos op het veld. De zoektocht naar een algemeen en technisch directeur duurt voort en adviseur Pierre van Hooijdonk is ook al weer vertrokken. Van der Gaag blijft echter positief. ,,Laten we ons vasthouden aan de eerste helft hier. Daar kunnen we mee verder.”