Ten Hag: Ik weet zeker dat Tadic en Ziyech graag samenspelen

Het is bij Ajax voorlopig ook nog even wachten op de terugkeer van Kasper Dolberg. De Deense spits kampt met een buikblessure en ontbreekt morgenavond nog in de selectie. ,,Dat is vervelend voor hem en voor ons", zegt Ten Hag. ,,Wij hebben hem hard nodig en hij is vorig jaar ook geblesseerd geweest. Vervolgens is hij nog wel met Denemarken naar het WK gegaan. Maar daar had hij toch een andere rol omdat hij er zo lang uit was geweest. Nu vraag ik iedere dag aan onze medische mensen wanneer hij er weer klaar voor is. Maar ik heb helaas nog niet het beste antwoord gekregen. Het is niet dat hij nu alweer voluit mee kan doen."