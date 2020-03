Ten Hag: ‘Ik zie duidelijk wel weer verbetering’

Ten Hag stond na afloop de camera's van Fox Sports te woord en was duidelijk over de verliespartij. ,,We verliezen deze wedstrijd op twee standaardsituaties. De vrije trap is heel onnodig. Er was totaal geen gevaarlijke situatie. Ik wil niet ingaan op individuen maar wij komen afspraken niet na met dit soort vrije trappen.” Ten Hag wist van tevoren wat Utrecht van plan was, maar toch lukte het zijn ploeg niet om winnend van het veld te stappen. ,,Je moet de wedstrijd neutraal houden. Zij loeren op de omschakeling, maar op het moment dat wij een goal zo weg geven speel je ze inderdaad in de kaart.”

Ten Hag vind dat het creëren van weinig kansen komt door een gebrek aan ritme. ,,Het creëren van kansen is een van onze problemen. Maar dit heeft alles te maken met spelers die terug komen van blessures. Zij hebben ritme nodig en dat doen ze alleen door te spelen. Dat is een positief punt, sommige spelers hebben in ieder geval weer 90 minuten in de benen, denk aan Ziyech, Blind en Promes.” Ten Hag was het overigens niet volledig eens met de penalty. ,,Ik zag het net terug vanuit andere beelden en dan zie ik nauwelijks contact.”

Betere veldbezetting

,,Het gevoel is dat we verder moeten. We incasseren goals door naïeve fouten maar dat moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. We hebben vandaag vanuit vastigheid gespeeld, en nou moeten we naar kansen creëren en doelpunten maken.” Ten Hag zag in ieder geval een beter Ajax dan afgelopen zondag. ,,Het vertrouwen was zondag weg. Maar vandaag was het druk zetten beter verzorgd, ik heb ook een bepaalde rust gezien na een moeilijk begin. Vanuit daar moeten we weer kansen gaan creëren. Ik zie duidelijk wel weer verbetering in de veldbezetting in balbezit, nu is het zaak om weer kansen te creëren.”