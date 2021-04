Ten Hag in rijtje met Michels en Cruijff met volgende KNVB-beker

Ten Hag won de TOTO KNVB-beker ook in 2019, toen Ajax in de finale met 4-0 won van Willem II. Vanavond werd Vitesse met 2-1 verslagen in De Kuip door een goal van David Neres in de blessuretijd.



Johan Cruijff won als coach van Ajax de beker in 1986 en 1987. Rinus Michels won de prijs zelfs drie keer, in 1967, 1970 en 1971. Ajax won de beker nu twintig keer, zeven keer vaker dan Feyenoord en elf keer vaker dan PSV.