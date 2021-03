Ten Hag jaagt in 100ste duel op De Mos, ADO en PSV hebben spelersrecord bijna binnen

Opstellingen en statistiekenMet behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we vooruit op de wedstrijden van dit weekend in de eredivisie. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor speelronde 26.

Willem II - Heerenveen (zaterdag, 16.30 uur)

• Willem II en Heerenveen speelden tegen elkaar in de allereerste wedstrijd van dit seizoen, op zaterdag 12 september, na een periode van liefst 188 dagen zonder voetbal in de eredivisie. De Friezen wonnen in Heerenveen met 2-0 door doelpunten van verdedigers Lucas Woudenberg (22') en Pawel Bochniewicz (75').

• Heerenveen scoorde in elk van zijn laatste 21 wedstrijden tegen Willem II. Alleen tegen AZ noteerde de Friese club ooit een langere reeks, met 22 tussen 1998 en 2009. Dat kan in Tilburg dus geëvenaard worden.

• Bij 24 van de 35 competitiegoals van Heerenveen dit seizoen was ten minste één van de Veermannen, Henk of Joey, direct betrokken.

Volledig scherm Opstelling Willem II © AD

Volledig scherm Opstelling SC Heerenveen © AD

ADO Den Haag - Heracles (zaterdag, 18.45 uur)

• Ruud Brood begon op 22 november als coach van ADO met een 6-0 nederlaag bij Sparta, maar het is sindsdien nog niet heel veel beter gegaan qua resultaten. ADO won tot nu toe slechts 1 van de 18 wedstrijden onder Ruud Brood, een 0-1 zege bij RKC Waalwijk op 9 januari.

• ADO maakte dit seizoen al gebruik van 34 verschillende spelers en heeft daarmee het clubrecord van vorig seizoen al geëvenaard. Alleen FC Utrecht in het seizoen 2013/2014 (35) én 2014/2015 (36) gebruikte ooit meer dan 34 spelers in een seizoen. Bij ADO hebben selectiespelers Yahya Boussakou, Maarten Rieder en Robert Zwinkels nog geen minuten gemaakt, dus dat record is zeker niet uit te sluiten. Ook PSV gebruikte dit seizoen al 34 spelers in de eredivisie.

• De opdracht voor ADO is duidelijk: ‘gewoon’ op voorsprong komen. Heracles won dit seizoen namelijk nog niet nadat het op achterstand kwam. Alleen op 25 oktober op bezoek bij Sparta werd na een achterstand een nederlaag voorkomen (1-1), maar de overige elf keer werd er verloren.

Volledig scherm Opstelling ADO Den Haag © AD

Volledig scherm Opstelling Heracles © AD

AZ - FC Twente (zaterdag, 20.00 uur)

• De laatste overwinning van FC Twente in Alkmaar dateert al van 7 december 2013. Roy Beerens scoorde al na drie minuten voor AZ, maar twee doelpunten van Youness Mokhtar (39', 90+2') keerden het tij voor de club uit Enschede.

• AZ is goed bezig onder Pascal Jansen, die begin december het stokje overnam van Arne Slot. Alleen Ajax (33) verzamelde sinds het vertrek van Slot meer punten in de eredivisie dan AZ (32), terwijl alleen PSV meer scoorde dan het team van Jansen: 37 om 36 treffers.

• Valt zaterdagavond al de 500ste competitiegoal van AZ in het AFAS Stadion? AZ maakte tot dusver 495 doelpunten in het AFAS Stadion in de competitie. Op 19 augustus 2006 maakte Danny Koevermans de eerste namens de club, de 1-0 in een 8-1 zege op NAC. Jozy Altidore (23) en Mounir El Hamdaoui (23) maakten de meeste doelpunten in het stadion, waar het nieuwe dak bijna is afgerond.

• Teun Koopmeiners is dit seizoen topscorer van AZ met 13 goals. Hij maakte 12 van zijn 13 goals uit een standaardsituatie (7 uit strafschoppen, 2 uit vrije trappen en 3 uit cornersituaties). Koopmeiners benutte tot nu toe 20 van zijn 24 penalty's voor AZ. Alleen Kees Kist (21) maakte meer goals vanaf elf meter voor AZ.

Volledig scherm Opstelling AZ © AD

Volledig scherm Opstelling FC Twente © AD

FC Groningen - FC Emmen (zaterdag, 20.00 uur)

• De laatste ontmoeting tussen FC Groningen en FC Emmen in de Eredivisie is al meer dan een jaar geleden, op 22 december 2019. Groningen won toen met 2-0 door twee doelpunten van Kaj Sierhuis, terwijl Emmen-verdediger Michaël Heylen rood kreeg. In speelronde 32 staan de clubs nog tegenover elkaar in Emmen.

• Sergio Padt miste sinds de start van het seizoen 2015/2016 nog geen minuut bij FC Groningen, een reeks van 187 competitieduels.De laatste keer dat Padt niet onder de lat stond bij FC Groningen was op 17 mei 2015, toen Peter van der Vlag tijdens de laatste speelronde van het seizoen 2014/2015 op doel stond op bezoek bij NAC Breda (4-5 winst). Slechts vier spelers hadden ooit een langere onafgebroken reeks van eredivisieduels bij een club zonder ook maar een minuut te missen: Jan-Willem van Ede (191, FC Utrecht), Bert Jansen (194, Sparta), Ruud Hesp (204, Fortuna Sittard) en Jelle ten Rouwelaar (238, NAC). De in oktober overleden Jansen was een rechtsback, de rest allemaal keepers.

• FC Emmen heeft liefst acht spelers met een recent verleden bij FC Groningen: Michael de Leeuw (111 duels), Simon Tibbling (74 duels), Desevio Payne (17 duels), Paul Gladon (14 duels), Nick Bakker (6 duels), Hilal Ben Moussa (2 duels), Glenn Bijl (1 duels) en Keziah Veendorp (1 duel).

Volledig scherm Opstelling FC Groningen © AD

Volledig scherm Opstelling FC Emmen © AD

Sparta - RKC Waalwijk (zaterdag, 21.00 uur)

• Het kan een feestelijke avond worden voor RKC in Rotterdam. De club uit Waalwijk kan namelijk zijn 250ste overwinning in de eredivisie behalen. De Waalwijkers boekten op 28 augustus 1988 hun eerste zege op het hoogste niveau: een 6-0 zege op VVV. Van de huidige selectiespelers waren destijds alleen Paul Quasten (1985) en Hans Mulder (1987) al geboren. Linksback Quasten viert zaterdag zijn 36ste verjaardag, terwijl centrumverdediger Ahmed Touba 23 wordt.

• Fred Grim was in twee verschillende perioden assistent-trainer bij Sparta (2007-2009 en 2018). In zijn tweede dienstverband op Het Kasteel degradeerde Sparta.

Volledig scherm Opstelling Sparta © AD

Volledig scherm Opstelling RKC Waalwijk © AD

VVV-Venlo - Fortuna Sittard (zondag, 12.15 uur)

• VVV-Venlo verloor de laatste zes wedstrijden en moet dus toch weer gaan vrezen voor de zestiende plaats. De laatste keer dat VVV zeven duels op rij verloor was in september-november 2019. Robert Maaskant werd vervolgens ontslagen, waarna enige tijd later Hans de Koning werd aangesteld als zijn opvolger.

• VVV hoopt tegen Fortuna weer te kunnen beschikken over Georgios Giakoumakis, die in de laatste twee duels ontbrak (6-0 tegen Feyenoord en 0-1 tegen Sparta) door zijn blessure. VVV maakte dit seizoen 37 goals en bij 35 van die treffers stond Giakoumakis op het veld. De enige twee goals die VVV dit seizoen maakte zonder Giakoumakis op het veld, was in de 3-5 uitzege bij FC Emmen in speelronde 1. Nadat Giakoumakis in de 87ste minuut was gewisseld, scoorde VVV via Caner Cavlan (90', eigen goal) en Jafer Arias (90+4'), de vervanger van Giakoumakis.

• Alleen Hans Sleven in 1958/1959 (24) maakte ooit meer goals namens VVV in een Eredivisie-seizoen dan Georgis Giakoumakis (23) dit seizoen. Giakoumakis is met 23 goals al zesde op de lijst van VVV-topschutters in de eredivisie. Op de vijf plaats staat de legendarische Faas Wilkes met 24 treffers.

• Sinds de officiële aanstelling van Sjors Ultee als hoofdtrainer op 2 december verzamelden alleen Ajax (33), AZ (32) en PSV (31) meer punten dan Fortuna (28).

Volledig scherm Opstelling VVV-Venlo © AD

Volledig scherm Opstelling Fortuna Sittard © AD

PSV - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

• PSV en Feyenoord staan zondag voor de 130ste keer tegenover elkaar in de eredivisie. Van de 129 voorgaande ntmoetingen tussen deze teams won Feyenoord er 53, PSV 45 en werd het 31 keer gelijk. De traditionele top 3 van Nederland houdt elkaar driehoeksgewijs in evenwicht. Feyenoord heeft de overhand over PSV, Ajax over Feyenoord en PSV over Ajax.

• PSV won op 25 februari 2018 voor het laatst van Feyenoord. Het werd toen 1-3 door goals van Santiago Arias, Steven Bergwijn en Gastón Pereiro. De laatste zege van Feyenoord op bezoek bij PSV was op 18 september 2016, 0-1 door een goal van Eric Botteghin.

• Dick Advocaat was twee keer trainer bij PSV (1994-1998 en 2012-2013). Hij won met de Eindhovenaren de landstitel, de beker en drie keer de Johan Cruijff Schaal. Advocaat pakte als bezoekende trainer één punt in zes duels in Eindhoven. Zijn enige uitoverwinning bij PSV was met Rangers in de Champions League op 28 september 1999: 0-1 door een goal van Jorg Albertz.

Volledig scherm Opstelling PSV © AD

Volledig scherm Opstelling Feyenoord © AD

FC Utrecht - Vitesse (zondag, 14.30 uur)

• FC Utrecht won vijf van de laatste zes thuisduels met Vitesse. De laatste keer dat Vitesse bij FC Utrecht won in de eredivisie was op 29 september 2012. Het werd 1-2 door goals van Marco van Ginkel, Wilfried Bony en Jacob Mulenga.

• Vitesse hield al zeven wedstrijden het doel niet meer schoon. In de eerste 18 competitieduels van dit seizoen behaalden de Arnhemmers in totaal negen keer een clean sheet.

Volledig scherm Opstelling FC Utrecht © AD

Volledig scherm Opstelling Vitesse © AD

PEC Zwolle - Ajax (zondag, 16.45 uur)

• De laatste overwinning van PEC Zwolle op Ajax in de eredivisie dateert van 21 september 1988. Het werd destijds 4-1 in Zwolle. Ed Roos, Edwin van Ankeren en Michel van Oostrum (twee keer) scoorden bij het profdebuut van Frank de Boer. De enige overwinningen van PEC Zwolle op Ajax sinds 1988 waren de winst in de KNVB-bekerfinale (5-1) en de Johan Cruijff Schaal (1-0), allebei in 2014.

• PEC - Ajax wordt de honderdste eredivisie-wedstrijd van Ajax onder Erik ten Hag: 77 zeges, 9 gelijke spelen en 13 nederlagen. Aad de Mos won 75 van zijn eerste 100 duels als coach van Ajax. Onder Ten Hag behaalde Ajax 240 punten in 99 competitieduels. Ten Hag kan Aad de Mos (241 punten) passeren als trainer met de meeste punten in 100 competitieduels als coach van Ajax. Ajax maakte 298 goals in de 99 duels onder Ten Hag (doelsaldo 298-90), meer dan onder elke andere trainer in diens eerste 100 duels als coach van Ajax (Aad de Mos 296).

• Maarten Stekelenburg speelt tegen PEC zijn 300ste competitiegoal: 195 voor Ajax, 48 voor AS Roma, 19 voor Everton, 19 voor Fulham, 17 voor Southampton en eentje voor AS Monaco. Stekelenburg stond één keer tegen PEC Zwolle onder de lat, op 14 september 2002. Ajax won met 2-0 door goals van Richard Witschge en Hatem Trabelsi. De enige speler naast Stekelenburg uit dat duel die nu ook nog actief is, is Zlatan Ibrahimovic.

Volledig scherm Opstelling PEC Zwolle © AD

Volledig scherm Opstelling Ajax © AD