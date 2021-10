Ten Hag kijkt vooruit naar duel met Dortmund: ‘We zijn blij dat Haaland er weer is’

,,Ik denk het niet. Spelers kunnen het best in hun ritme blijven”, verklaarde Ten Hag op de vraag of hij het als een voordeel ziet dat veel jongens in de interlandperiode niet of weinig in actie kwamen, om vervolgens zijn selectie in drie denkbeeldige groepen op te splitsen.

,,Je hebt een groep die in de interlandperiode alles speelt. Dat is perfect, al worden zij, zeker bij het spelen van drie interlands, ook overbelast. Dan heb je een groep die niet of weinig speelt voor hun land. Zij worden onderbelast. En tot slot is er een groep die achterblijft. Die is klein maar die krijgt weinig weerstand op de training.”

,,Daarom is dit volgens mij voor veel spelers een verloren periode. En daarom is het ook belangrijk dat je wint, kan opschalen en spelers weer in hun ritme komen”, concludeerde de coach, die ook uitlegde waarom de Argentijn Lisandro Martinez als enige het uitduel met Heerenveen haalde.

,,Dat heeft er niet per se mee te maken dat hij als enige geen minuut speelde in de interlandperiode. Ik heb Antony en Nicolás Tagliafico niet gezien. Edson Álvarez wel, maar hij gaf aan nog niet honderd procent fit te zijn. Martinez voelde zich er wel klaar voor.”

Dinsdag staat Ajax tegenover Borussia Dortmund. De Duitsers zagen topspits Erling Haaland zaterdag na een blessure terugkeren en direct twee keer scoren. ,,Haaland is een buitengewone speler. Mijn spelers kijken er naar uit om zich te meten met een speler zoals hij. Niet alleen de spelers, maar wij als team ook”, zei Ten Hag. ,,Of ik liever had dat hij nog wat langer geblesseerd zou zijn? Nee, we zijn er blij mee dat hij er is. Wij willen ons meten met de besten.”

Reactie Davy Klaassen

Ook Davy Klaassen reageerde na het duel. Voor de camera's van ESPN zei de middenvelder: ,,We winnen verdiend. Het is nooit makkelijk in Heerenveen, ook vandaag niet. In de eerste helft liep het aardig. Als we zuiverder zijn, dan staan we vaker alleen voor de keeper. Met een 0-1 voorsprong kan er altijd nog een goal vallen. We hadden moeite met hun felheid na rust, maar na de 0-2 was het wel gedaan."



Ook blikte hij vooruit op de clash met Borussia Dortmund: ,,Dat zal een heel andere wedstrijd worden, maar als je wint ga je altijd met een goed gevoel naar het volgende duel.” Dinsdag zal Antony vermoedelijke terugkeren in de basis. Verhuist Steven Berghuis dan naar de plek van schaduwspits of blijft Klaassen staan? ,,De trainer zal keuzes moeten gaan maken.”