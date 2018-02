Ten Hag: Koeman is gepokt en gemazeld

Het is de bedoeling dat Koeman tot en met het WK van 2022 bondscoach blijft. Zijn naam circuleerde al geruime tijd en zelf had de voormalig international en oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord aangegeven dat hij open stond voor de functie, waarvoor hij in 2014 ook al eens in beeld was. Toen schoof de KNVB echter Guus Hiddink naar voren.