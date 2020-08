Ten Hag mist belangrijk trio, maar verwelkomt Neres na negen maanden: ‘De grootste meevaller’

Door Johan Inan

,,Dat is verheugend nieuws en voor mij de grootste meevaller van de dag”, stelde Ten Hag na de aftrap van de voorbereiding over zijn Braziliaanse vleugelspits, die in november vorig jaar een knieblessure opliep en sindsdien geen volledige trainingen meer afwerkte. ,,Ik ben er heel blij mee dat hij stap naar de groep weer heeft gezet. Als je ziet waar hij vandaan komt, is dit een hele grote stap. In de vorige twee blokken heeft hij ook niet meegetraind. Ik was hoopvol dat hij het eind van de competitie nog zou halen. Maar dat ging niet meer lukken. We brengen hem nu met beleid terug.”

De andere Braziliaanse vleugelspits, Antony, trainde voor het eerst mee bij Ajax en maakte volgens Ten Hag een ‘levendige’ indruk. Ook Maarten Stekelenburg was negen jaar na zijn vertrek naar AS Roma weer van de partij op De Toekomst en Zakaria Labyad is hersteld van een knieblessure. Wie de aftrap van de voorbereiding misten en dinsdag de training hervatten, zijn Tadic, Kudus en Onana.

Papierwerk en medische testen

Doelman Onana kampt met lichte enkelklachten, Kudus ontbrak nog omdat voor zijn transfer van Nordsjaelland nog papierwerk afgewikkeld moet worden, terwijl Tadic nog de nodige testen moet ondergaan om de training te hervatten. Ten Hag verzekerde dat zijn aanvoerder geen corona heeft. ,,We worden continu getest. Daar hebben we mee te dealen. Het begint ook al te wennen.”

In tegenstelling tot voorgaande jaren hoeft Ajax zich waarschijnlijk niet via de voorronde voor de poulefase van de Champions League te plaatsen, of daar moet Napoli, Olympique Lyon (door huidige editie te winnen) of AZ (door met juridische stappen alsnog koppositie in onderbroken eredivisieseizoen af te dwingen) een stokje voor steken. Ten Hag kent daardoor hoogstwaarschijnlijk met Ajax een rustigere aanloop naar het reguliere voetbalseizoen.

Linksback

Met technisch directeur Marc Overmars is het vooral zaak de selectie op peil te houden. Ten Hag is namelijk te spreken over zijn huidige groep, zeker als Ajax sterkhouders Onana, Van de Beek en Tagliafico weet te behouden. Die hoop koestert de oefenmeester. Ten Hag stelt, ook na het vertrek van Veltman naar Brighton deze week, alle plekken in zijn elftal dubbel bezet te hebben.

,,Met uitzondering van de linksbackpositie”, aldus Ten Hag. ,,We gaan eerst kijken of we dat intern kunnen invullen. Martinez en Dest kunnen er ook spelen. Ik heb nog één of twee dingen in gedachten die ik daar ga uitproberen. Ondertussen moeten we om ons heen kijken. Het is niet zo eenvoudig om in de kwaliteiten die wij zoeken, een speler te vinden die ook nog eens als concurrent voor Tagliafico kan fungeren.”

Ajax speelt over een week, tegen RKC, de eerste wedstrijd van de oefencampagne. Op 15 augustus reist Erik ten Hag met zijn selectie af naar Oostenrijk voor een trainingskamp en onder meer een vriendschappelijke wedstrijd tegen Red Bull Salzburg.

Maarten Stekelenburg, terug op het oude nest.

Onder anderen Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar tijdens een pass-trap-oefening.