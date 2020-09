Ten Hag na moeizame zege: 'Hebben het geweldig gedaan’

,,De wedstrijd staat op de kop door de rode kaart", doelde de oefenmeester op het vroege verlies van Nicolás Tagliafico. De Argentijnse linksback zette wat wild een tackle op Mohamed Rayhi in, maakte daarbij hands en kon vertrekken. Ten Hag reageert cryptisch op de vraag of hij de beslissing van de arbitrage terecht vond. ,,In het openbaar vind ik daar niks van.”

,,We willen goed spelen, maar als je in ondertal komt, moet je iets anders laten zien. Ik vind dat we dat geweldig hebben gedaan. Niet de spelers op het veld, maar ook de wissels. De spirit was super en we hebben het tactisch uitstekend uitgevoerd. Daar ben ik heel tevreden mee.” En de verrichtingen van topaankoop Antony? ,,Het was een uitstekend optreden van hem. Je ziet dat hij helemaal geïntegreerd is in de ploeg. Ik denk dat hij uit de diepte zonder bal nog meer rendement kan halen, maar hij is er pas net dus dat komt hopelijk nog.”