Ten Hag over knollentuin Utrecht: 'De mens is de geboren aanpasser'

Door Daniël Dwarswaard



Ajax-trainer Ten Hag zegt: ,,De mens is de geboren aanpasser. We zullen om moet te gaan met de omstandigheden. Heel kort positiespel wordt lastiger op zo'n ondergrond. Daar hebben we in voorbereiding op deze wedstrijd uiteraard over gesproken met de spelers. Het beste team zal zich het beste aanpassen. Het heeft weinig zin om te klagen, we moeten handelen naar de omstandigheden."



Dat het slechte veld zeker een rol van betekenis speelt, bleek afgelopen woensdag wel. Feyenoorder Sam Larsson scoorde nadat de bal raar opstuitte op de ongelijke mat.