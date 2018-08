Ten Hag over meespelen Neres: 'Het moet verantwoord risico zijn'

Ajax-trainer Erik ten Hag neemt morgenavond op het laatste moment een beslissing over de inzetbaarheid van David Neres morgenavond in de cruciale wedstrijd tegen Dinamo Kiev voor kwalificatie aan de Champions League. ,,Het moet een verantwoord risico zijn.’’

Door Daniël Dwarswaard



Neres raakte vorige week zaterdag in de competitiewedstrijd bij VVV-Venlo (0-1) geblesseerd aan zijn hamstring. De buitenspeler wordt sindsdien klaargestoomd voor de wedstrijd tegen Kiev. Afgelopen weekend slaagde hij voor een medische test waardoor de Braziliaan vanochtend in het vliegtuig naar Oekraïne stapte. Maar dat is volgens Ten Hag geen garantie op speeltijd. ,,We zullen David uur voor uur moeten klaarstomen en afwachten hoe de reactie is na de laatste training. De wedstrijd is enorm belangrijk, maar we gaan geen onverantwoorde risico’s nemen. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat hij straks nog langer uit de roulatie is.’’

Ten Hag heeft er groot belang bij dat Neres fit is. Hij is één van de weinige spelers in de selectie met diepgang. Vooral nu Kiev moet winnen een belangrijk wapen in de omschakeling. Om die reden werd ook de Noor Dennis Johnsen al toegevoegd aan de selectie.

Het belang van de wedstrijd tegen Kiev is evident. Eindelij wil Ajax weer eens deelnemen aan de Champions League, het belangrijkste clubtoernooi ter wereld. Na de 3-1 in Amsterdam is de kans daarop levensgroot. Of Daley Blind snapt dat voetballend Nederland er al een beetje vanuit gaat dat Ajax het redt? ,,In Nederland zijn we altijd optimistisch hè’’, zegt hij. ,,Maar we zullen nog vol aan de bak moeten. Met hun fans er achter zal het zwaar zat worden.’’