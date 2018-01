Ten Hag slaat eerste slag met Ajax

Door Daniël Dwarswaard



Het ideale begin dus van de trainer die het komende halfjaar onder een vergrootglas ligt. Ten Hag heeft de zware taak om Ajax ondanks de achterstand op PSV alsnog kampioen te maken en zodoende ook het gezicht van directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars te redden.



Na een matte eerste helft was al wel duidelijk dat Ajax de baas was in het eigen stadion. Dat kwam echter pas vlak na rust tot uiting toen Donny van de Beek de 1-0 maakte. De middenvelder, net zijn contract bij Ajax verlengd, scoorde na goed voorbereidend werk van Nicolás Tagliafico. De nieuwe Argentijnse linksback maakte tijdens zijn debuut in het Ajax-shirt een uitstekende indruk. Hij was fel in de duels en speelde nagenoeg foutloos.



Rood

Net als in de thuiswedstrijd tegen PSV was de openingsgoal van Ajax aanleiding om de tegenstander direct te overrompelen. Drie minuten na de 1-0 was het namelijk alweer raak toen Klaas-Jan Huntelaar een fijne voorzet van Joël Veltman binnenkopte. Daarna was Feyenoord de weg kwijt, maar drukte Ajax niet door. Ook niet toen de Rotterdammers met tien man verder moesten. Nicolai Jørgensen kreeg zijn tweede gele kaart na een tackle op Veltman.



Voor Ten Hag is de zege cruciaal, ook met het oog op de altijd kritische achterban. Tegelijkertijd geeft Ajax met de zege een signaal af richting PSV dat eerder in de Arena ook al kansloos verloor. Het laatste kwartier spaarde Ajax Feyenoord door niet op honderd procent door te drukken. Het publiek in de Arena vond het prima. De supporters gingen een paar minuten voor tijd nog massaal op de banken voor de publiekswissel van Tagliafico.