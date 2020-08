Ten Hag tevreden over de fitheid: ‘We zijn nu al fysiek van een hoopgevend niveau’

Ten Hag heeft het voetbal de afgelopen vijf maanden gemist. ,,Het was zo normaal en in een keer was het weg", zei hij. ,,Er was wel iets voor te zeggen dat we zijn gestopt met de eredivisie. In andere landen zijn ze om het geld weer gaan voetballen. Ik vond het soms onverantwoord voor de voetballers, al die wedstrijden. Ik heb heel veel blessures gezien en het voetbal was ook niet altijd even goed. De frisheid was snel verdwenen."



Ajax maakt op Ten Hag een fitte indruk. ,,We zijn nu al fysiek van een hoopgevend niveau", zei hij. De trainer had ook genoten van Antony, de Braziliaanse aanwinst die hij na rust liet debuteren. Antony liet een paar mooie acties zien en scoorde tweemaal. ,,Hij speelt erg frivool", zei Ten Hag. ,,Hij bevestigde vandaag maar ook op de trainingen dat onze scouts het goed hebben gezien. Maar hij krijgt ook de tijd van ons om hier te wennen."