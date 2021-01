Ten Hag tevreden over debutant Haller: ‘Hij heeft zijn waarde direct bewezen’

Eran Zahavi zette PSV binnen 21 minuten op een voorsprong van 2-0. ,,We begonnen slecht”, mopperde Ten Hag. ,,Het werd veel te hectisch en we waren erg slordig. Maar onder aanvoering van Tagliafico en Tadic knokten we ons terug in de wedstrijd. We hebben echt een geweldige teamspirit. Dat zag je maar weer.”



,,We groeiden in de wedstrijd”, zei Ten Hag. “We hadden PSV volledig in onze greep. We maakten ook twee goede doelpunten maar hadden een derde moeten maken.”