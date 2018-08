Ten Hag verdedigt wissels: 'Dit was een beetje noodzakelijk'

Ten Hag liet zijn ploeg zonder Klaas-Jan Huntelaar, Nicolás Tagliafico, Frenkie de Jong en Lasse Schöne aftrappen. Vooral het gemis van Huntelaar liet zich voelen. Kaj Sierhuis kon geen moment waarmaken waarom hij mocht debuteren in de eredivisie. ,,We missen Dolberg", zei Ten Hag. ,,En Huntelaar heeft vorig seizoen vijf spierblessures gehad. Dan zijn drie wedstrijden in zeven dagen veel."



,,Tagliafico en Schöne hebben het WK gespeeld", vervolgde Ten Hag. ,,Zij hebben nauwelijks vakantie gehad. En Frenkie de Jong is lang geblesseerd geweest. Hij is nog steeds geen 100 procent. Dan moet je voorzichtig zijn met zulke jongens."