Ten Hag verklaart wissel Alvarez: ‘Gravenberch was nog niet klaar’

Na een klein half uur viel Lisandro Martinez uit. Edson Alvarez verving hem. Ongelukkig, want hij luidde de 1-3 in na een zeer flitsende start van Ajax. Later raakte de Mexicaan zelf geblesseerd na een elleboog van Mustafa Saymak. In de fase dat Alvarez aan de kant stond voor een blessurebehandeling, in totaal zes minuten, scoorde de dader met het hoofd: 2-3.

Coach Ten Hag verklaarde waarom het allemaal zo lang duurde. ,,Eigenlijk wilde ik Klaas-Jan Huntelaar brengen. Maar ik had een ander type speler nodig. Daarom bracht ik Ryan Gravenberch, maar die was nog niet klaar om in te vallen.” Huntelaar viel uiteindelijk helemaal niet meer in.

Die slordigheid bij de wissel zorgde voor wegwerpgebaren bij Daley Blind en Hakim Ziyech. Terecht, vond Ten Hag. ,,Eigenlijk leek de blessure van Edson mee te vallen, maar het bleek erger dan gedacht. Dit moeten we in het vervolg beter doen. Dat is duidelijk.”

Niet alleen Alvarez en Martinez vielen uit, ook Donny van de Beek (hamstring) liet zich wisselen. Geen vrij weekend voor de medische staf. ,,De wissels kwamen ons niet ten goede. Dat gebeurt soms", concludeerde Ten Hag, die uitkeek naar dinsdagavond. ,,We moeten allemaal aan het werk, want dinsdag wacht een mooi avontuur: Chelsea-uit.”