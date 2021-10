Ten Hag vindt Borussia Dortmund favoriet: ‘Maar geen club uit Europa speelt graag tegen Ajax’

Klaassen was vlak voor het duel met de kampioen van Turkije weer fit, maar begon op de bank. Hij startte afgelopen zaterdag tegen Heerenveen wel weer als aanvallende middenvelder. Ten Hag had Berghuis in Friesland op de rechterflank nodig omdat Antony ontbrak. De Braziliaanse aanvaller is er tegen Dortmund weer bij, net als Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Nicolas Tagliafico die tegen de nummer 2 van de Bundesliga waarschijnlijk op de bank begint. Perr Schuurs en Mohammed Kudus, tegen Heerenveen nog basisspelers, nemen vermoedelijk ook plaats op de bank.

Ajax en Borussia Dortmund zijn na twee groepsduels in de Champions League nog zonder puntenverlies. ,,Voor mij is Dortmund favoriet voor de groepszege”, zei Ten Hag. ,,Dat heb ik tijdens de loting al gezegd. Maar geen club uit Europa speelt graag tegen Ajax. Dat respect hebben we in het verleden en in de laatste jaren afgedwongen. Het spel van Dortmund kan me zeker bekoren. Ik kan daarvan genieten. Over twee weken zullen we kennismaken met de sfeer in hun stadion. Maar ik denk dat ze morgen ook wat kunnen verwachten in een kolkende Arena. Ik heb het idee dat onze supporters er klaar voor zijn. Laten we hopen op een mooie wisselwerking.”