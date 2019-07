Ten Hag: ‘Vizier Ajax blijft gericht op opleiden’

Ten Hag sprak vandaag tijdens een persmoment in Oostenrijk, waar de club op trainingskamp is. De coach is blij met de nieuwe aankopen, maar wees er duidelijk op de opleiding bij Ajax onveranderd van groot belang blijft. ,,Onze opleiding is wereldwijd een A-merk, dat willen zo houden. Het vizier blijft natuurlijk altijd gericht op eigen jeugd. Alleen geldt wel: de lat ligt hoog. Doorstromen bij Ajax gaat niet volgens de olympische gedachte. Spelers moeten zelf de kansen afdwingen en verdienen.’’



Ajax verdient deze zomer veel geld door uitgaande transfers. Een deel wordt geïnvesteerd in nieuwe spelers. Maar Ten Hag benadrukt dat Ajax vooral vasthoudt aan de filosofie van het opleiden. ,,Kijk eens naar afgelopen seizoen, naar de ontwikkeling van jongens als Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Noussair Mazraoui. En Frenkie de Jong, die weliswaar niet vanuit de eigen jeugd komt, maar wel op jonge leeftijd al bij Ajax kwam. Vergeet ook Justin Kluivert niet, die nog heel jong is en zich voor het afgelopen seizoen al bij Ajax liet zien. Allemaal voorbeelden van talenten met bepaalde kwaliteiten die zelf hun plek en status in Ajax 1 hebben verdiend. Zo moet het gaan, en dat zal dit seizoen niet anders zijn.’’