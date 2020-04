Ten Hag: ‘We moeten flexibel zijn, en dat zijn we ook’

Door Freek Jansen



Sinds half maart ligt de bal stil in Amsterdam. Eerst werd het competitieduel met FC Twente geannuleerd, vervolgens meerdere weken en inmiddels de rest van het seizoen. Tot 1 september kan er geen officieel duel meer plaatsvinden in Nederland. De coronacrisis hakt er bij iedereen flink in, zeker ook bij de voetbalclubs. Niets is meer vanzelfsprekend. Van elkaar elke dag zien werd het plotseling wat contact houden via de telefoon. Ook voor Erik ten Hag was het flink wennen.