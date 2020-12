Ten Hag: ‘Wie presteert, wordt leeggeroofd’

Door Johan Inan



Transferwinter

,,We hebben in de zomer een spits proberen te halen. De eisen liggen alleen heel hoog. Daar hoort een prijskaartje bij. Daarom hebben we in de zomer ingezet op het ontwikkelen van talenten als Brobbey en Traoré. Daar komt bij dat we wisten met Huntelaar, Tadic en Labyad nog opties te hebben. In de winter is het nog vele malen moeilijker, want welke club laat een goede spits nog vertrekken? De lat ligt op die positie heel hoog, terwijl we het prijskaartje graag laag houden. Ik denk niet dat het realistisch is. Wij zijn met deze selectie oké. Alle posities zijn dubbel ingevuld, behalve als er spelers vertrekken. Dan gaan we op zoek naar goede alternatieven.”